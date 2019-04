O advogado Márcio Dal Piva conseguiu um habeas corpos para o searaense Adair Cesar Martini, que foi preso em janeiro deste ano acusado de agenciar a morte de uma pessoa no Mato Grosso.

Conforme a defesa, a alegação é que por ser réu primário e não oferecer risco a sociedade Martini pode responder o processo em liberdade.

Ainda conforme advogado Márcio Dal Piva os fatos também não estão bem esclarecidos.Adair Cesar Martini foi denunciado por tentativa de homicídio duplamente qualificado.

Ele foi preso no dia 11 de janeiro, em Itá, e encaminhado ao presídio de Concórdia por estar envolvido em uma tentativa de homicídio, no estado do Mato Grosso.

Conforme a denúncia, Martini, juntamente com outra pessoa, seria o mandante do crime ocorrido no dia 20 de agosto de 2018, na cidade de Sorriso-MT, em que houve uma tentativa de homicídio em uma chácara no interior do município.

A vítima, cujo nome não foi divulgado pela polícia, teve o automóvel alvejado por disparos de arma de fogo por duas pessoas, mas não se feriu.

De acordo com a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa do Mato Grosso, o provável motivo seria um conflito de interesses financeiros entre vítima e agressores.

