O aumento no número de focos do mosquito da dengue nos últimos dias tem preocupado as autoridades na área de saúde. Em Seara, se investiga a possibilidade de mais uma pessoa estar com a doença. Segundo o biólogo da Vigilância Epidemiológica da Gerência de Saúde, Felipe Gimenez, o material foi coletado nesta semana e encaminhado para exame. O resultado deverá ser entregue na próxima segunda-feira, 22 de abril.

Duas pessoas já tiveram o diagnóstico positivo para dengue em Seara. Trata-se de um adulto e uma criança que estiveram fora do município e a suspeita é que tenham contraído a doença em outras regiões. O que preocupa é que o paciente não saiu de Seara. Isso significa que se o resultado for positivo a contaminação ocorreu no próprio município.