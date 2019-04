Um homem de 55 anos ficou ferido e com suspeita de fratura na bacia em queda de altura. O fato foi registrado na tarde da quarta-feira, dia 17, na comunidade de Porto Brum, interior de Concórdia e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários.



Conforme relatos, a vítima trabalhava no reparo do telhado do centro comunitário da comunidade quando houve a queda. Ele despencou de uma altura de aproximadamente três metros e teve luxação no ombro esquerdo e suspeita de fratura na bacia. Porém, estava lúcido e consciente.



Após os primeiros atendimentos, ele foi levado para o Pronto-Socorro do Hospital São Francisco.