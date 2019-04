Comércio atende até às 17h no sábado, dia 20.

Sábado especial de Páscoa no varejo de Concórdia

Com a proximidade da Páscoa, data celebrada no domingo (21), o varejo de Concórdia estará funcionando no sábado (20), véspera de celebração em horário especial.

Incentivados pela CDL Concórdia o sábado será Dia + de compras com os estabelecimentos funcionando das 8h às 17h sem fechar no horário de almoço. O objetivo é proporcionar maior comodidade aos consumidores não apenas da cidade que terão a oportunidade de comprar com tranquilidade assim como os visitantes que acabam passando a data na casa de familiares e amigos.

A entidade acredita em grande circulação principalmente no sábado pós o feriado. Muitos consumidores continuam procurando os presentes e delícias de chocolates para presentear na Páscoa. Os itens de vestuário, calçados, acessórios, beleza, eletrônicos, livros e brinquedos da mesma forma costumam ter ótima procura.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)