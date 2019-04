O ex-jogador de Futsal, Paulo Sérgio Lira Goés, conhecido como Fininho, é o novo treinador da AEP Termas de Piratuba Futsal. A informação foi confirmada na manhã desta quinta-feira, dia 18, pela diretoria da equipe. O técnico comandava a AGN Capinzal desde 2017. Ele assume a vaga do ex-técnico Serginho Schiochet.

Fininho é paraibano e muito conhecido no Futsal. Foi jogador e colecionou títulos em vários Estados do Brasil. Disputou quatro mundiais FIFA pela Seleção Brasileira e um mundial de clubes. Ajudou a seleção na conquista do mundial em 1992. O novo treinador da AEP marcou 252 gols com a camisa da Seleção Brasileira de Futsal em 13 anos. Ele também recebeu vários títulos individuais de melhor jogador em competições diversas. O técnico também participou de três mundiais como comentarista, pela SporTV.

Em Capinzal, Fininho conquistou o segundo turno da Liga Catarinense de Futsal. Em 2018 comandou a AGN nas conquistas da Copa Catarinense e da Liga Catarinense. Em 2019 levou o título da Copa dos Campeões. Ele comenta que o objetivo em Piratuba é mostrar trabalho. “Fui pego de surpresa com o convite. A gente sabe que em nosso meio as mudanças acontecem com frequência e eu aceitei o desafio”, comenta Fininho. “A expectativa é muito boa e o que eu posso adiantar é que a gente vai trabalhar muito. Vou cobrar comprometimento e dedicação dos atletas. Foi assim na minha carreira de jogador e é minha forma de trabalhar hoje”, destaca. “A gente espera poder contribuir da melhor forma para chegar sempre “nas cabeças”, finaliza o técnico.

O presidente da AEP, Jeisson Potrich, relata que a diretoria agiu rápido para que o time tenha uma sequência no trabalho. “A gente tinha a obrigação de trazer alguém o mais rápido possível e também queríamos um profissional do mesmo nível do Serginho. Acertamos com o Fininho e conhecendo o trabalho dele, acreditamos que vai dar certo”, espera Potrich.