Uma mulher morreu carbonizada em um incêndio na noite desta quarta-feira, dia 17, em Irani. Uma casa no bairro Grizza pegou fogo. Os Bombeiros Voluntários foram acionados por volta de 20:30h e controlaram as chamas, mas a moradora acabou falecendo.

A Rádio Aliança fez contato com os bombeiros de Irani, que confirmaram a morte, porém ainda não tinham detalhes sobre as causas do incêndio. Há informações de seria uma idosa de 63 anos e que ela teria tentado sair por uma janela, mas os bombeiros ainda não têm os detalhes sobre a situação.

Ainda conforme os bombeiros de Irani, a área foi isolada e o IGP foi acionado.