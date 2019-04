O prefeito Rogério Pacheco, acompanhado de Alexandre Alves Corrêa e de Wagner Simioni presidente da Comissão Central Organizadora –CCO, da Expo Concórdia 2019, também secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, estiveram na empresa Engie Energia, em Itá, visitando o gerente regional, Diego Collet.



Na oportunidade foram tratados assuntos relevantes, como o projeto de energia solar fotovoltaica, além do pedido de apoio para a realização da Expo Concórdia 2019, que acontece entre os dias 6 e 15 de setembro. A Engie já apoia diversos projetos na área da cultura no município por meio da Lei Rouanet, inclusive patrocinou o a construção do Centro Cultural. A intenção é captar recursos para a Expo, que movimenta a economia de diversos setores do município. O prefeito presenteou o gerente regional, Diego Collet, com a camiseta do evento.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM)