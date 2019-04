Captação de recursos foi o tema da palestra ministrada por representantes da FAPESC na terça-feira, dia 16, em Concórdia, no Centro Cultural. A Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) foi representada pelo diretor para assuntos de Comércio, Juliano Zandonai, o diretor para assuntos de Pequena e Microempresa, Volnei Magedans e a gestora executiva da entidade, Maria de Lourdes Dal Piaz.

Na oportunidade, foram apresentadas informações sobre o Tecnova, programa da Finep (Financiadora de Inovação e Pesquisa) operado em parceria com a FAPESC (Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina). Em 2014, através do programa, foram aplicados R$ 22 milhões em projetos de inovação no estado.

Uma das empresas beneficiadas com recursos do Tecnova foi a Indústria Fornari de Concórdia (associada à ACIC). Segundo o coordenador de projetos da FAPESC, Randolfo Decker, foi um evento com uma expressiva participação da comunidade. A FAPESC está percorrendo o estado, realizando eventos para que os empresários apresentem os resultados que conquistaram através dos recursos que foram disponibilizados.

No final do encontro em Concórdia, ocorreu uma roda de conversa sobre investimentos em Empreendedorismo e Inovação. Na região, muitas iniciativas estão surgindo, principalmente com o surgimento de startups. A FAPESC repassou orientações sobre a busca de recursos para dar sustentação a esses projetos.

Segundo Randolfo Decker, a Fornari Indústria desenvolveu um equipamento para separação de dejetos sólidos e líquidos, destinado ao setor do agronegócio. Trata-se de mais um projeto inovador, que traz benefícios inestimáveis para a indústria e para o meio ambiente.

(Fonte: PG Comunicação)