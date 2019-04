O Município de Arabutã aderiu ao Mutirão da Campanha Estadual de Cirurgias de Catarata. Segundo o secretário de saúde, Cleiton Lermen, 12 pacientes foram atendidos. Eles foram encaminhados ao Hospital Maicé de Caçador. Os procedimentos foram feitos totalmente através do Sistema Único de Saúde (SUS). Também foram disponibilizados óculos escuros, colírio e transporte gratuitamente.

A enfermidade atrapalha e muito, tarefas do cotidiano, como dirigir, ler ou assistir. A visão vai ficando turva e quando a pessoa se dá conta, está com o sentido prejudicado: Catarata é um tipo de lesão ocular que prejudica a visão, porque o cristalino, uma estrutura interna do olho, fica opaca e perde a sensibilidade com a luz. Para voltar a enxergar, o paciente precisa ser submetido à uma cirurgia, que na rede privada custa em média entre R$ 7 mil e R$ 11 mil.

De acordo com o secretário da saúde de Arabutã, Cleiton Lermen, o Mutirão de Cirurgias de Catarata é mais um importante serviço prestado à comunidade. "É um atendimento fundamental para a população. Os pacientes não tiveram custos para a realização dos procedimentos. Foi um serviço completo. Estamos plenamente satisfeitos com os resultados", assinala o secretário.

Mais do que melhorar a visão turva, acabar com a coceira ou diminuir a ardência dos olhos, milhares de pessoas em todo o estado estão voltando a enxergar graças ao mutirão de cirurgias do Governo do Estado. Com o Mutirão, apenas dois pacientes de Arabutã, que necessitam de cirurgia de catarata, estão na fila de espera.

(Fonte: PG Comunicação)