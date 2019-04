O município de Concórdia passou a ser considerado área infestada pelo mosuquito Aedes aegypti. A informação consta em ofício enviado à Secretaria Municipal da Saúde pela Secretaria de EStado da Saúde, através da Gerência Regional de Saúde e Vigilância Epidemiológica. O município tem 187 focos.



Em função da elevação do status do município para área infestada, a Administração Municipal de Concórdia estará realizando uma reunião para instalação da "Sala de Situação", para fazer o enfrentamento a situação do município. O encontro será realizado às 9h desta quinta-feira, dia 18, no Centro Administrativo.



Conforme o documento, enviado à Secretaria Municipal de Saúde, "considerando a Estratégia Operacional para prevenção e controle da Dengue, Febre Chikunguny e Zica Vírus no estado de Santa Catarina.



Em decorrência da identificação de focos em diversas atividades de campo do Programa de Vigilância e Controle do Aedes aegypti, como também a disseminação e manutenção dos mesmos na área urbana, o município de Concórdia pass a ser considerado infestado pelo mosquito Aedes aegypti".



De acordo com informações apuradas pelo Jornalismo da Aliança, o quantidade de focos registrados em três bairros (Nazaré, Sunti e Petrópolis) teria sido preponderante para elevar Concórdia ao nível de área infestada. Além da Capital do Trabalho, Seara e Xavantina também são consideradas áreas infestadas.