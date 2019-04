Treinador do AGN Capinzal já passou por várias equipes do Brasil.

A Liga Catarinense inicia as preparações para o Brasileiro de Seleções 2019. A competição acontece na cidade de Seara de 25/05 a 01/06 contando com 12 seleções nacionais que darão o pontapé inicial para marcar as atividades do projeto SOMOS TODOS LIGAS no Brasil.



A nossa Liga também estará presente e será representada pelos melhores jogadores que disputam a Copa Catarinense e o Estadual LCF 2019. Para isso, a diretoria da LCF já iniciou o planejamento para convocação da nossa Seleção.



E para iniciar, oficialmente, a Liga Catarinense anunciou na noite do último sábado, a convocação do Técnico Fininho(AGN Capinzal) campeão da Copa Catarinense e Estadual 2019 e campeão da Copa dos Campeões 2019.

Fininho nasceu no dia 06 de julho de 1972 em João Pessoa, capital da Paraíba. Fininho é considerado um dos grandes jogadores da história do futsal brasileiro e o currículo recheado de títulos prova isso. Em Pernambuco Fininho atuou na extinta equipe da Votorantim onde foi tri campeão pernambucano de futsal (1990,91,92).



Pela Seleção Brasileira conquistou dois Mundiais (1992 e 1996) e três edições da Copa América (1997,98,99). Já os títulos por clubes são muitos, entre eles o Mundial de Clubes pelo Carlos Barbosa, em 2004, onde marcou 4 gols na final contra os espanhóis do Playas de Castello, na Espanha.



Outros clubes na carreira de Fininho – Sumov-CE, Impacel-PR, Enxuta-RS, ACBF/Carlos Barbosa-RS, Ulbra-RS, Ipiranga-SP, Vasco da Gama-RJ, São Paulo F.C. – SP, Arsenal/Texaco-MG, Joinville-SC, Umuarama-PR, Assaf/ Santa Cruz-RS, Arapoti-PR, Augusta-ITA. Atualmente Fininho é técnico da AGN Capinzal que disputa a Liga Catarinense de Futsal.



Fininho, juntamente com a diretoria, formará a comissão técnica da Seleção Catarinense e em breve iniciará as convocações para este grande desafio. “A Liga Catarinense deseja sucesso ao técnico Fininho e que juntos possamos comemorar um grande avanço no Futsal de Santa Catarina”, enfatiza o presidente Jorge Roberto Soares Júnior.



(Créditos: Assessoria de Imprensa LCF)