Mesmo não assumindo cargo no Governo do Estado, Ruti Rossi passa a ser um elo político, mas em âmbito federal.

A suplente de deputada estadual, Rutineia Rossi, do PSL, já foi nomeada e já está atuando no cargo em comissão de Secretária Parlamentar, no gabinete da deputada federal Caroline De Toni, também do PSL.



A reportagem da Rádio Aliança recebeu a informação, buscou os detalhes no Portal da Transparência e a publicação da nomeação de Rutineia ocorreu no dia 15 de março.



Só para reiterar, Rutineia foi candidata a deputada estadual pelo PSL de Concórdia nas eleições do ano passado e obteve 13.903 votos em todo o Estado. Aliás, a dobradinha da candidata pelo PSL de Concórdia era com Carol De Toni, que se elegeu deputada federal.

Em função da votação que ela fez nas eleições de 2018 e do retrospecto do PSL também no ano passado, sobretudo em Concórdia e na região, imaginou-se que Rutineia poderia ser convidada para assumir um cargo no Governo de Carlos Moisés da Silva, que é do mesmo partido. Se houve o convite, não sabemos! O que se sabe é que aquilo que se prospectava lá no início do ano não se confirmou e Ruti, como também é conhecida, está na assessoria de Carol De Toni.



Outro fato que reforçava a possibilidade (especulada) era a atuação dela, embora informal, no contato com lideranças de Concórdia e da região. Tão logo assumiu o novo governador, ela passou a ser uma espécie de interlocução do Executivo Estadual com a região. Em algumas ocasiões, também de maneira subliminar, Rutineia assumia o papel de representante do novo Governo do Estado para alguns pleitos da região. Um exemplo foi a possibilidade de saída da Gerência de Saúde de Concórdia. Pelo menos, através das redes sociais, ela se mostrou ativa nessa discussão.



Embora não estando como integrante do Governo Moisés, mas estando no time de assessores da deputada Carol De Toni, Rutineia passa a ser oficialmente um ente político em âmbito institucional, só que agora com a função de estabelecer um elo entre lideranças da região com o Governo Federal, através da deputada federal Caroline De Toni.