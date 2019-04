O feriadão de Páscoa já inicia nesta quarta-feira, 17 de abril para alguns órgãos públicos. Na Justiça Federal e do Trabalho não há expediente hoje e o atendimento será retomado na segunda-feira, 22 de abril. O Fórum fará feriadão na quinta e na sexta-feira.

A Prefeitura de Concórdia tem expediente normal amanhã, com feriado apenas na Sexta-Feira Santa. Os departamentos públicos ligados ao governo do Estado iniciam o feriadão na quinta-feira, 18. Os serviços considerados essenciais vão continuar com atendimento normal ou em sistema de plantão. As escolas e CMEI’s irão seguir calendário próprio. É importante que os pais se informem com os diretores ou professores de cada unidade.

Os bancos trabalham em horário normal na quinta, das 10h às 15h, e folgam apenas no feriado do dia 19 de abril. O comércio atende normalmente amanhã e fecha na sexta. No sábado, 20, véspera da Páscoa, a sugestão da CDL é que as lojas fiquem abertas até as 17h.

Supermercados

Na Sexta-Feira Santa, dia 19 de abril, os supermercados estarão abertos das 8h às 17h. No domingo de Páscoa e no feriado de Tiradentes, em 21 de abril, não haverá atendimento. Os mercados menores e estabelecimentos familiares poderão ter horários diferenciados.