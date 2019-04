O vereador Closmar Zagonel (MDB) levou à tribuna da Câmara de Vereadores de Concórdia na sessão desta quarta-feira, 17, um assunto que tem ganhado bastante repercussão na mídia nacional nos últimos dias. Ele repudiou e chamou de censura a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre Moraes, que mandou as revistas eletrônicas Crusoé e o portal Antagonista tirarem do ar uma reportagem sobre o presidente da Corte, José Dias Toffoli, alegando ser fake news.

As reportagens fazem menção ao nome de Dias Toffoli nas delações do empresário Marcelo Odebrecht, que chegaram a ser incluídas nos autos da Lava Jato. A atitude de Alexandre Moraes tem recebido muitas críticas de profissionais da comunicação, juristas e dos próprios ministros do STF, que interpretam a atitude como censura.

Closmar Zagonel usou a tribuna para dizer que também considera a decisão do ministro uma censura à imprensa. “Isso é inaceitável e essa atitude vem da maior Corte do país. É uma pouca vergonha tirar o direito das pessoas de colocar sua opinião”. O vereador defende que a sociedade não pode aceitar esse tipo de situação. “Nós precisamos reagir. A informação tem que existir e isso é um direito de todos. Quem não aceita críticas não pode conviver na sociedade. Podemos até não aceitar a opinião do outro, mas temos que respeitar”, ressalta.

Na sessão que será realizada na quinta-feira, 18 de abril, Zagonel pretende apresentar uma moção de repúdio à decisão de Alexandre Moraes. “Isso é uma clara tentativa de calar as pessoas. A mídia tem todo o direito de dar a informação, agora como será recebida pela sociedade é outra história”, pontua o vereador.