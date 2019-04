A Prefeitura de Ipira está com inscrições abertas para o Processo Seletivo que vai selecionar profissionais de níveis médio, técnico e superior, para um cadastro reserva. As vagas são para farmacêutico, técnico administrativo de escola, estágio na Secretaria de Saúde e Assistência Social, estágio na Secretaria de Educação, estágio nas Unidades Administrativas da Prefeitura, professor nas disciplinas de Ciências, Educação Musical e Artes e auxiliar de Educação.

Os interessados devem fazer as inscrições até o dia 22 de abril, via internet, por meio de preenchimento de formulário disponibilizado no site www.ipira.sc.gov.br. Após preencher, o candidato deve encaminhar o documento para o e-mail rh@ipira.sc.gov.br. Caso não tenha acesso à internet, o candidato pode se inscrever na Secretaria Municipal de Educação, na Rua Edmundo Wolfart, das 8h às 11h e das 13:30h às 17h.

Os aprovados terão jornadas que variam de 10h a 40h semanais e receberão salários de R$ 582,12 a R$ 4.344,77, dependendo do cargo.