Saiba como ficam os serviços do Governo do Estado no feriado de Páscoa

Os horários de atendimento ao público do Governo de Santa Catarina terão algumas alterações durante o feriadão de Páscoa, entre esta quinta-feira, 18, e o domingo, 21. Os serviços essenciais serão mantidos durante os quatro dias. Já as demais repartições farão ponto facultativo na quinta, sem expediente interno. Confira abaixo.





Casan



A Casan também funcionará normalmente na quinta-feira, 18. Na sexta-feira, 19, não haverá atendimento presencial, mas durante todo o feriado haverá equipes de plantão para atender ao público. Quem precisar poderá acionar a central de atendimento pelo telefone 0800 643 0195 e pelo site da companhia, ambos com plantão 24 horas para recebimento de demandas e orientações.





Celesc



A Celesc funcionará normalmente na quinta-feira, 18. Na sexta-feira, as lojas de atendimento presencial estarão fechadas, retomando o expediente normal na segunda-feira, a partir das 8h. Os serviços essenciais serão mantidos durante todo o feriadão. Para emergências, o consumidor pode ligar para 0800 48 0196 ou informar sobre falta de energia enviando um SMS para o número 48196 com a mensagem SEM LUZ e o número da Unidade Consumidora.

Serviços comerciais estão disponíveis no portal Celesc, Agência WEB, ou pela discagem gratuita 0800 48 0120 em toda área de concessão.





Comunicação



A Secretaria de Estado da Comunicação estará de plantão para atendimento à imprensa, atualização do portal e das redes sociais do Governo. Acesse aqui o contato dos assessores de todas as secretarias.





Educação



As escolas da rede pública estadual de ensino seguem o calendário proposto pela Secretaria de Estado da Educação (SED), com ponto facultativo na quinta-feira. Caso a unidade escolar, juntamente com a Gerência de Educação (Gered), identifique a necessidade de ter aula, poderá abrir normalmente.





Defesa Civil



A Secretaria de Estado da Defesa Civil orienta a população, em caso de emergência, que comunique à coordenadoria municipal de Defesa Civil, no telefone 199 ou ao Corpo de Bombeiros Militar, no 193. O cidadão também pode ficar atento aos alertas nas redes sociais, SMS e no site da Defesa Civil de Santa Catarina.

Procon



O Procon de Santa Catarina estará fechado na quinta-feira e na sexta-feira. Já os Procons municipais terão autonomia para definir se farão ponto facultativo na quinta.

Saúde



Todas as emergências dos hospitais públicos do Estado estarão abertas em esquema de plantão durante a Páscoa, assim como o Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemosc).





Segurança



Polícias Civil (181) e Militar, incluindo a Polícia Militar Rodoviária (190), funcionarão em esquema de plantão com escalas. Bombeiros Militares (193) e Instituto Geral de Perícias (IGP) também não param.





O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) fecha na quinta-feira e na sexta-feira e retoma as atividades na segunda-feira, 22, com horário normal de atendimento, das 8h30 às 17h.







Quais serviços públicos são considerados essenciais?

- Tratamento e abastecimento de água;

- Produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

- Assistência à saúde, distribuição e comercialização de medicamentos;

- Captação e tratamento de esgoto

- Atividades finalísticas das áreas de Segurança Pública, Saúde, Defesa Civil, Educação, Justiça e Cidadania e da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina (Aresc).





(Fonte: Fabiana de Liz/Secom)