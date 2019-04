Devido à tradição religiosa da Páscoa, o movimento nas rodovias federais deve ser intenso tanto no sentido litoral quanto no sentido interior do estado. O movimento no início do feriado deve ser dividido entre a quinta e sexta-feira, mas a volta pra casa deve se concentrar no domingo à tarde/noite com possibilidade de congestionamentos.

A estratégia da PRF será combater condutas que levam a acidentes graves, como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, a alcoolemia ao volante e a falta do uso do cinto de segurança. Para isso, em Santa Catarina o órgão vai contar com o reforço de 16 policiais rodoviários federais que vieram dos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Além disso, outros agentes que já atuam em SC serão remanejados dentro do estado para atuar nas rodovias do litoral e Vale do Itajaí. Estas áreas são as com maiores índices de acidentes graves no período.

A PRF espera, com ajuda dos condutores e de toda a sociedade, reduzir o número de ocorrências em relação aos registrados na Operação Semana Santa de anos anteriores:

Ano Acidentes Feridos Mortos 2016 166 123 06 2017 154 165 05 2018 127 118 04

Além disso, durante os quatro dias de operação, policiais especializados em educação para o trânsito irão convidar, após a fiscalização, motoristas para assistir palestras ou filmes educativos de no máximo cinco minutos. O objetivo é sensibilizar os condutores sobre a importância da prevenção de acidentes.

A Polícia Rodoviária Federal relembra algumas atitudes que podem salvar vidas:

• todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro

• acenda os faróis durante o dia, mesmo fora das rodovias;

• respeite o limite de velocidade;

• somente ultrapasse com segurança e em local permitido;

• não transite pelo acostamento;

• motorista – não fale no celular;

• se beber, não dirija;

• mantenha uma distância de segurança pro veículo que segue à frente;

• diminua a velocidade em trechos urbanizados das rodovias.

A PRF também faz um alerta aos motoristas profissionais: como acontece em todos os feriados prolongados, para aumentar a fluidez do trânsito e diminuir o risco de acidentes nas rodovias federais de pista simples, haverá restrição de tráfego para combinações de veículos de carga (CVC), caminhões bitrens com dimensões excedentes e caminhões cegonhas nos seguintes dias e horários:

Quinta-feira, 18/04, das 16h00 às 22h00;

Sexta-feira, 19/04, das 06h00 às 12h00;

Domingo, 21/04, das 16h00 às 22h00.

(Núcleo de Comunicação Social/PRF)