Quatro dias de evento, mais de 150 palestrantes, 170 cidades participando e um objetivo: impactar as pessoas. Em crescimento e colhendo bons frutos, o HOJE2019 Infinity está em sua quarta edição e é considerado um dos maiores eventos de empreendedorismo e inovação de Santa Catarina. Este ano, acontecerá no período de 26 a 28 de setembro no Centro de Eventos do Parque de Exposições Senador Atílio Fontana, em Concórdia.



“Proporcionamos um turbilhão de conhecimento e experiências enriquecedoras. O participante carregará a motivação de fazer algo diferente, sair da zona de conforto”, comenta o fundador do Evento HOJE, CEO da Ó Dois Go, Alexandre Weimer, que, em 2018, foi indicado a profissional do ano em vendas e marketing pela ADVB/SC. O evento é direcionado aos profissionais tomadores de decisão, como CEOs, gerentes e donos de empresas; estudantes, de todas as faixas; além de profissionais do mercado que desejam se reinventar.



A primeira experiência em 2016 reuniu cerca de 1.200 participantes em 26 palestras e atrações. A segunda edição, o HOJE 2017 Originals, levou duas mil pessoas para 103 palestras. A última edição, o HOJE 2018 Go Up, atraiu 2.800 participantes em 151 palestras e atividades. Para o HOJE2019 Infinity, a expectativa da comissão organizadora é de chegar a 5 mil pessoas num total de 152 palestras.



O número expressivo de palestras e atrações dá o tom da dinâmica de energia e diferencial do evento. As atrações são programadas para acontecerem a todo momento em salas simultâneas, divididas por temas e setores de interesse, sendo eles, “Gestão estratégica, cases e negócios”, “Empreendedorismo e inovação”, “Tecnologia, desenvolvimento de games e internet das coisas”, “Startups - MVP, mentoria, investimentos e escalabilidade”, “Desenvolvimento de pessoas e times”, “Educação e transformação”, “Arquitetura, engenharia e construções do futuro”, “Marketing e comunicação” e “O mundo do agronegócio”.



Presenças confirmadas



O Evento HOJE2019 Infinity já tem as presenças confirmadas dos palestrantes: Hortência Marcari, ex jogadora de Basquete; Marcos Palhares, que será o primeiro brasileiro dos 500 viajantes pelo espaço de todo o mundo a embarcar na nave SpaceShipTwo da Virgin Galactis em 2020; José Salibi Neto, guru em gestão de negócios e carreira e co-fundador da Revista HSM, líder em educação executiva; Walter Longo, eleito por quatro vezes o melhor profissional do ano do Prêmio Caboré e ex-presidente do Grupo Abril; Waldez Ludwig, consultor e especialista em educação corporativa; Joana D’Arc Félix de Souza, PhD em química pela Universidade de Harvard e que conquistou mais de 80 prêmios na área de ciência e sustentabilidade.



Outros renomados palestrantes serão anunciados até o evento e dezenas de outros nomes referência em suas atividades estão sendo aos poucos confirmados via www.eventohoje.com.br ou https://bit.ly/2UBAC8c.



Os ingressos podem ser adquiridos através do link https://bit.ly/2G8QeYz ou pelo telefone 0800 591 0237. São quatro categorias: Passaporte GO, Passaporte VIP Pass, Anjo Apoiador e Member Black.

(Fonte: Veruska Tasca/Especial)