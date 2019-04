Uma mulher de 20 anos ficou levemente ferida após saída de pista, seguida de choque em vitrine de estabelecimento comercial. O fato foi registrado na noite da terça-feira, dia 16, na área central de Concórdia, na esquina da Dr Maruri com a Domingos Machado de Lima. Conforme informações que foram repassadas pela vítima, ela conduzia uma motocicleta, placa de Peritiba, quando teria sido fechada por outro condutor de moto, que não parou no local do acidente. Nisso, ela perdeu o controle do veículo, subiu na calçada e colidiu contra a vitrine de uma loja, que fica na esquina das duas ruas. Os danos foram de pequena monta, já que houve somente o deslocamento parcial de uma chapa de vidro da vitrine.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para atender a ocorrência e socorreu a vítima, que apresentava algumas contusões nos braços e pernas. Ela foi levada para avaliação médica no Hospital São Francisco de Concórdia.