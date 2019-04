O técnico Serginho não está mais no comando da AEP Termas de Piratuba Futsal. A saída foi confirmada pela diretoria da equipe na manhã desta quarta-feira, dia 17. De acordo com o presidente, Jeisson Potrich, a decisão foi tomada em conjunto, entre os dirigentes e o treinador, em reunião realizada na noite de ontem.

Serginho comandava a AEP desde 2017. Nesta temporada de 2019, onde o time participa da Copa e também da Liga Catarinense, a equipe não conseguiu nenhuma vitória. “A gente conversou com o Serginho e a decisão foi de ambas as partes”, comenta Potrich. “Foram quase três anos conosco e a gente reconhece a contribuição que o Serginho deu à nossa equipe. É um profissional que dispensa comentários, tem uma história vitoriosa no Futsal. Ele também tem outros objetivos daqui pra frente”, destaca o presidente da AEP. “Agradecemos muito os ensinamentos que tivemos com ele e desejamos sucesso na próxima jornada”, ressalta o presidente.

O treinador confirma que foi uma decisão tomada entre ele e a diretoria. “Infelizmente é um ciclo que encerramos. Os resultados não vieram e a gente acaba não se sentindo confortável nessa condição. Acredito que fizemos um trabalho legal na AEP, conseguimos contribuir muito com as categorias de base, auxiliamos nos projetos de captação de recursos, mas o resultado em quadra, com o time adulto, não veio neste ano”, lamenta. “Tivemos pouco tempo para treinar e ajustar a equipe, também temos a questão de jogadores machucados e que quase não atuaram, mas conversamos e entendemos que é hora de mudar algumas coisas. Como eu já havia comentado há alguns dias, meu cargo estava à disposição”, relata Serginho.

Novo técnico:

A diretoria já está à procura de um novo treinador. Jeisson adianta que já iniciou conversas com alguns profissionais e um nome pode ser anunciado nas próximas horas. “A gente vai buscar alguém de referência também, estamos conversando e avaliando as possibilidades financeiras. Mas queremos acertar com um técnico o mais rápido possível”, relata.