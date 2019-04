Para ficar em dia com a saúde dos associados, colaboradores e dependentes a CDL Concórdia firmou uma parceria com o Sesi Concórdia para oferecer vacinas da gripe com custo mais acessível.

O valor fixado está em trivalente R$41,00 associado, R$46,00 dependente do trabalhador. A quadrivalente tem o custo de R$52,00 para associados e dependentes R$57,00.

A meta é imunizar milhares de pessoas, promovendo assim prevenção e qualidade de vida. De acordo com o gestor administrativo da entidade, Valmir da Costa, responsável pela parceria a imunização antigripal que imuniza os associados da H1N1 reduz bastante os índices da doença e por conta o afastamento dos trabalhadores. “Todo e qualquer problema recorrente de situações médicas traz queda na produtividade, com a vacina todos se sentem seguros e preparados para desempenhar suas funções no período em especial do inverno. A gripe já foi um grande problema ainda mais em regiões mais frias como a nossa. Diante disso a ideia foi oferecer a classe preço justo e ainda segurança”.

Diferentes dos anos anteriores os associados devem procurar diretamente a Clínica Sesi ao lado da Adagil mediante apresentação de Formulário de Cadastro que está disponível logo abaixo e para o colaborador a carteira de trabalho ou folha de pagamento. Também é necessária a apresentação de documento de identidade ou CPF, e o dependente apresentar comprovante carimbado da empresa comprovando o vínculo.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)