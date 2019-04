Mais uma obra que há anos vem sendo reivindicada, está prestes a sair do papel. É a reforma e ampliação da Escola Básica Municipal Eugênio Pozzo, no bairro dos Estados. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Rogério Pacheco, acompanhado do vice-prefeito, Edilson Massocco, membros da equipe de governo e do poder Legislativo, além da equipe escolar, alunos, pais e comunidade. O ato aconteceu nesta terça-feira, 16 de abril, nas dependências da escola.



A empresa responsável, Balbinot Construções, terá o prazo de 11 meses para a execução da obra. Neste período, os alunos serão transportados para a Fabet, para dar continuidade ao ano letivo. O transporte está sendo custeado pela Administração Municipal. Junto com a reforma, a escola receberá a ampliação de pouco mais de 600m² em sua área construída. O valor, financiado pela Caixa, se aproxima dos R$ 2milhões, sendo R$ 1.133.695,22 para o material e R$755.770,85 para mão de obra.



Atualmente, a unidade escolar atende 345 crianças, do Pré ao 9º ano, e conta com 43 servidores. A última vez que a escola recebeu uma reforma foi em 2002, sendo que em 2008 houve uma troca do piso. O diretor da escola, Claudiomir Hoeckler, deu um depoimento emocionado, pela satisfação de ver que está sendo realizado, o que há muitos anos era prometido e nunca cumprido.



O vice-prefeito, Edilson Massocco destacou os inúmeros investimentos que o bairro dos Estados está recebendo e atribuiu muitas das conquistas ao trabalho da vereadora e secretária, Denise Justi Lopes, moradora da comunidade. Em seu pronunciamento, o prefeito Rogério Pacheco, pontuou o grande volume de recursos que a atual gestão já disponibilizou para a Secretaria de Educação, “somente este ano, iremos investir mais de R$7 milhões para obras e melhorias nas escolas e CMEIs de Concórdia” conclui o chefe do executivo.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)