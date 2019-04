Evento promovido anualmente pela Secretaria de Desenvolvimento Social Cidadania e Habitação, o Encontro de Integração dos grupos de Mulheres, movimentou mais de mil pessoas no Centro de Eventos do Parque de Exposições, nesta segunda-feira, 15 de abril.



Mais de 76 grupos de mulheres, dos bairros e comunidades de Concórdia, se encontraram nesta manhã para um dia de lazer, confraternização e alegria. Foi oferecido um almoço e durante a tarde, a animação ficou por conta do grupo Quinta Dimensão. O encontro é um dos eventos de integração promovidos pela secretaria, que também mobiliza grupo de idosos no Encontrão do Idoso.



Autoridades prestigiaram a abertura do encontro, que teve uma bênção especial do Frei Renê Zarpelon. O prefeito Rogério Pacheco, juntamente com o vice-prefeito, Edilson Massocco, ambos acompanhados de suas esposas, estiveram presentes e se pronunciaram, agradecendo a presença e a participação das mulheres, por meio dos seus grupos, no Encontro de Integração de 2019.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM)