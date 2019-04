O taekwondo de Concórdia conquistou 28 medalhas durante o Primeiro Campeonato Regional da modalidade, que foi disputado no município de Seara, no fim de semana. Vinte e um atletas representaram a Capital do Trabalho na competição, que é chancelada pelal Federação Catarinense de Taekwondo.



No total foram 19 de ouro, oito de prata e uma de bronze.