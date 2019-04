Obras serão desenvolvidas na manhã desta quarta-feira, dia 17, na Maruri, esquina com a Orestes Farina.

A Casan estará realizando um trabalho de repavimentação asfáltica nesta quarta-feira, dia 17, no centro de Concórdia. Os trabalhos serão realizados na rua Dr Maruri, esquina com a Orestes Farina. O serviço fará com que o trânsito de veículos fique prejudicado durante algumas horas.



De acordo com a companhia, os trabalhos serão realizados das 7h até às 10h.



A recomendação é que os motoristas evitem passar neste local durante esse período e procurem rotas alternativas.

Neste local, recentemente, a empresa responsável pela implantação do sistema de esgotametno sanitário realizou a instalação de dois sifões, que ficam a uma profundidade de cinco metros.