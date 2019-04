O preço cobrado pela conta de água chamou a atenção do mecânico Adair Jandir Gottschalk, que reside no bairro dos Estados em Concórdia. Tanto que ele procurou o Jornalismo da Rádio Aliança para relatar o fato. A suspeita de Gottschalk é que houve cobrança indevida, já que o consumo descrito na fatura não é o mesmo que está marcando atualmente pelo hidrômetro (veja as imagens).

Gottschalk comenta que neste mês a cobrança foi de R$ 300,00 e a média paga nos meses anteriores ficou em torno de R$ 80,00. “Como faço o pagamento com débito automático, não tenho o costume de conferir, mas este mês chamou a atenção”, relata.

O diretor do Procon de Concórdia, Clademir Bee, orienta que nesses tipos de situações, quando há suspeita de cobrança indevida, os consumidores façam o registro. Segundo Bee, é necessário levar até a sede do Procon, que funciona junto à rodoviária, um documento de identificação pessoal, foto do hidrômetro e a fatura de água. “Nós vamos até a residência para fazer a aferição”, comenta. Se Gottschalk estiver com a razão, a Casan terá que rever a cobrança e também poderá pagar multa. O valor vai depender da gravidade da infração e o dinheiro será destinado ao Fundo Municipal dos Direitos Difusos.

O Jornalismo da Rádio Aliança também manteve contato com a direção local da Casan. A orientação repassada para estes tipos de dúvidas é para que se procure o setor comercial da agência. O atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.