Uma colisão na manhã desta terça-feira, dia 16, deixou o motorista de um Chevrolet Onix ferido. O acidente envolveu o automóvel, com placas de Itapira (SP), e um caminhão, placas de Capinzal, em um trecho da BR-282, entre os municípios de Vargeão e Ponte Serrada.

O carro chegou a sair da pista após a batida. O caminhão desceu uma ribanceira nas margens da rodovia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do Onix teve lesões leves, sofrendo um corte na face. Ele foi levado para atendimento médico no hospital de Xanxerê. Já o motorista do caminhão não se machucou.

Fonte: Oeste Mais