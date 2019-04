A Associação de Árbitros de Concórdia se manifestou sobre o incidente ocorrido fora de campo, durante a partida pela Copa Alex Sports, ocorrida no fim de semana. Na ocasião, jogavam Alto Boa Esperança x Presidente Kennedy. Quando faltavam poucos minutos para terminar a partida, o jogo foi encerrado pela artibragem por falta de condições para continuar. Tudo começou com duas expulsões, ocorridas dentro de campo, em função de um início de agressão.



Nota oficial - Associação de Árbitros de Concórdia [ADAC]



A Associação de Árbitros de Concórdia vem a público expressar seu

repúdio aos atos ocorridos no último sábado, dia 13, na partida entre Alto

Boa Esperança e Presidente Kennedy, válido pela semifinal da Copa

Alexsports.



É inadmissível que ainda tenhamos essas atitudes em campeonatos

organizados para integração entre comunidades e atletas. As covardes

agressões sofridas pelo árbitro da partida, sejam elas físicas ou verbais

serão devidamente punidas.



As cenas de pancadaria entre atletas também já ensejaram a instauração

de processo disciplinar para identificação e punição, com o devido rigor,

dos envolvidos. De igual maneira, os infelizes comentários feitos por

alguns atletas no “facebook”, também serão investigados e posteriormente

punidos, conforme a legislação vigente.



A entidade reitera seu posicionamento ao longo da história, no intuito de

zelar pela disciplina e pelo jogo limpo. O futebol é muito maior que alguns,

o futebol continuará sendo nossa paixão.



Equipe ADAC.



O membro da comissão Disciplinar da competição, Ariel Rizzo, que também é árbitro de futebol, também lançou nota de repúdio sobre o ocorrido no fim de semana em Alto Boa Esperança.



Nota de repúdio



Ariel Ângelo Rizzo Stédie



Muito difícil para quem gosta de futebol, ter de escrever sobre os lamentáveis fatos

ocorridos no último final de semana na comunidade de Alto Boa Esperança. A

selvageria que meia dúzia de idiotas cometeu dentro de um campo de futebol, frustra

qualquer organizador, deixa perplexo qualquer atleta e desanima qualquer torcedor.

O esporte mais praticado no mundo, o futebol, teve mais uma marca de sangue nas

suas páginas, aliás, algo que virou rotina no futebol do interior de Concórdia. Em um

flash rápido da memória, em quatro meses do ano, foram três fatos ocorridos contra a

arbitragem, sem contar as inúmeras vezes que ocorreram entre atletas.

A pergunta que fica no momento é: quantos mais casos vão ocorrer até o final do ano?

Se alguém souber nos avise.



Mas nos atendo aos fatos ocorridos no último sábado, dia 13, temos de ter cuidado

com as conclusões precipitadas. Ao acontecer uma confusão entre dois atletas, em

uma semifinal de campeonato, o árbitro não vê saída, que se não tomar a atitude mais

drástica no futebol: aplicar o cartão vermelho. Sejamos sinceros, se fizermos uma

pesquisa rapida, 99% dos árbitros dirão que preferem trabalhar em um jogo sem aplicar

este sanção disciplinar.



Ocorre que o cartão vermelho, é válvula de escape para libertarem os demônios

enrustidos nos atletas. Em outras palavras, o cartão vermelho tira o Ser Humano de

seu estado racional para o irracional. Na verdade acredito que apenas revela

verdadeira face do “homem”.



Quem ler este texto sem assistir um dos inúmeros vídeos que estão circulando pelo

WhatsApp talvez não entenda muito do que estamos falando, peço que assistam,

talvez eu nem precisasse explicar dessa maneira. O que vemos nos vídeos é ódio, o

que escutamos da torcida é raiva, e o que vemos dos atletas? Seu normal estado de

espírito dentro de um campo de futebol.

Agora fica a pergunta: Até quando vamos culpar a arbitragem por nossos fracassos

pessoais?



Do Facebook “Alto Boa Esperança F.C.” retiro a seguinte citação: “[...] Também,

deixamos nosso pesar, pois é lamentável a arbitragem feita pelo árbitro, que não sera

citado aqui, onde cometeu erros graves para ambos os lados e influenciou de certa

forma na confusão”



Me poupem das piadas, me poupem da ignorância, me poupem da falta de

hombridade. Ao menos sejamos homens o suficiente para assumirmos os nossos erros

e a nossa culpa. Não somos perfeitos, e aos olhos dos atletas e torcedores, o árbitro

“rouba” mais que político em Brasília, mas influenciar na confusão??? Só pode ser

piada, como disse no início do parágrafo. Afinal, o mais prejudicado sempre é o árbitro.

Quero parabenizar os amantes do esporte, em especial aos jornalistas que estão

dando a devida repercussão dos fatos ocorridos. Diferente do que os futuros atletas do

UFC pensam, a única coisa que eles vão conseguir ganhar é uma péssima fama, além

de uma punição pesada.



Falando em punição, está mais do que na hora de mudarmos o nosso modo de pensar,

acredito que mais do que nunca necessitamos de uma lei municipal, no intuito de

vincular todos os campeonatos, sejam eles organizados pela entidade “A”, “B” ou “C”,

para que uma comissão una possa aplicar todas as punições, só assim, quando estes

não puderem mais jogar, vão entender o valor do esporte.



Deixo aqui breves comentários, em especifico para:



As crianças que estavam assistindo a partida: minhas condolências. O que vocês

viram, não foi, e nunca será, a essência do esporte.



Aos organizadores de eventos desportivos: os meus parabéns pela coragem, e o meu

desejo de forças, para não perdermos o foco e que não nos desviemos do caminho.

Aos árbitros: Eles são muitos, mas não maioria. Sejamos fortes e unidos. Somos parte

importante do esporte, seguimos firmes.



Aos atletas: Até quando?