Aconteceu no final de semana a abertura do Estadual LCF Série Bronze da Liga Catarinense. A competição visa oportunizar equipes que não possuem franquia na LCF. Nesta primeira temporada, oito equipes participam da competição que terá turno e returno com play-offs para conhecermos o campeão do Estado.



A primeira rodada teve três jogos. No sábado, em Caçador, a equipe da Liga Caçador de Futsal estreou com derrotada na competição. A equipe do Nova Itaberaba visitou os caçadorenses e venceu pelo placar de 4 a 1 na casa do adversário.

Em Videira, o futsal videirense voltou ao cenário estadual recebendo a Niju Futsal de Chapecó. Com o placar de 4 a 0, a equipe do Videira Futsal estreou com vitória na competição.



Fechando a rodada do final de semana, em Treze Tílias, a equipe do ADTB Treze Tílias recebeu a CME Irani e venceu pelo placar de 5 a 1 diante de sua torcida.



A partida entre Futsal Xaxim e CME Abelardo Luz acabou sendo transferida e acontecerá no próximo dia 30/04.



(Fonte: Assessoria e Imprensa LCF)