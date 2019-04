Ação foi realizada no fim de semana, entre Chapecó e Alvoredo.

Polícia Ambiental apreende redes de pesca no rio Irani durante patrulhamento

A Polícia Militar Ambiental aprendeu redes de pesca no último final de semana, no rio Irani, entre Chapecó e Alvoredo. A guarnição estava realizando um patrulhamento preventivo no meio rural, quando localizou uma embarcação onde os ocupantes estavam armando redes.

Conforme informações do portal Chapecó Online, com a chegada da polícia, os suspeitos fugiram do local, entrando em mata fechada, não sendo mais localizados.

Na margem do rio, os agentes encontraram várias redes que estavam armazenadas em sacos de ráfia. No leito do rio foram encontradas mais cinco redes já armadas.

Todo o material, aproximadamente dez mil metros de rede, foi apreendido e encaminhado até a sede do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental.

(Fonte: Oeste Mais)