A primeira rodada do Estadual LCF 2019 encerrou neste domingo. A competição teve início na sexta-feira com a equipe da Pinhalense batendo o Serra Alta pelo placar de 5 a 3. A partida aconteceu no Centro de Eventos Aloísio Floos.



No sábado. Seis jogos agitaram a rodada. Em Xanxerê a equipe do ADX Xanxerê recebeu a ADAF Saudades no Benjamim Menegolla e foi derrotado pelo placar de 6 a 0. Já em Seara, a equipe da casa o Seara Futsal bateu o AD Cunha Porã pelo placar de 5 a 2. Fechando a rodada da chave A, a equipe da AAPF Palmitos derrotou a Chapecoense Futsal pelo placar de 5 a 4 com casa cheia.



Pela chave B, em Catanduvas com ginásio lotado, a equipe do ADC Catanduvas estreou em casa diante do Lages Futsal e foi surpreendido pelo Lages Futsal sendo derrotado por 2 a 1. Em Capinzal, abertura oficial da Liga com devolução da Taça Rotativa, a equipe da AGN Capinzal derrotou a equipe do AC Coração do Contestado pelo placar de 3 a 2 com bom público no Diletão. Na noite deste domingo, a rodada se encerrou com a vitória do Fraiburgo fora de casa. Em Piratuba, o Termas Piratuba Futsal foi derrotado pelo placar de 3 a 1.



A próxima rodada terá jogos no meio de semana, em virtude das comemorações da Páscoa no próximo final de semana.



Classificação



Chave A

ADAF Saudades, Seara Futsal, Pinhalense e AAPF Palmitos lideram com 3 pontos cada.



Chave B

Fraiburgo Futsal, Lages Futsal e AGN Capinzal lideram 3 pontos. Campos Novos e ADC Curitibanos somaram 1 ponto.



(Fonte: Assessoria de Imprensa LCF)