Me desculpe quem pensa o contrário, mas na minha opinião o show da Anitta será um dos que mais irá reunir público na Expo Concórdia 2019. No mínimo, será um dos shows mais assistidos. A apresentação da cantora carioca, muito especulado na última semana, foi confirmada durante o lançamento oficial da Expo Concórdia, que será no mês de setembro.

A presença de Larissa de Macedo Machado (nome real de Anitta) ainda provoca discussões nas redes sociais. A maioria dos que se manifestaram, claro, mais reclamaram da presença da cantora ou não se sentiram "prestigiados" por nenhum outro show dos demais gêneros que também estarão na Expo.

Sobre isso, digo que reclamações dos shows da Expo Concórdia não são de agora! Desde que estou em Concórdia, em 2010, sempre houve celeuma de toda natureza sobre os artistas e gêneros musiciais que já se apresentaram em edições anteriores da Expo. Agora, essa gritaria ganha mais força por causa das redes sociais. Faz parte!

Vou além no meu raciocínio e digo que o show de Anitta vai ser um sucesso por vários motivos. Ela é reconhecida internacionalmente, é a principal artista do país num gênero que está na moda, as emissoras de rádios FMs - isso incluí as de Concórdia - tocam exaustivamente as músicas da cantora. Sobre o fato de estar nas paradas de sucesso das rádios, isso é um termômetro da preferência popular. Caso contrário, essas emissoras não seriam ouvidas pelo grande público. Simples assim!

Também tem o fato de que a rede social, especialmente o facebook, nos últimos tempos tem se tornado uma plataforma para a manifestação dos "descontentes". Algo do tipo, não gosta de uma coisa, vai lá no face e deposita suas razões. Não é uma crítica para os insatisfeitos. É uma constatação! Quem vive no face, sabe do que estou falando.

Todos tem o direito de opinar sobre qualquer assunto. Porém, os insatisfeitos com a política, com a cidade, com a seleção brasileira, com o Prefeitura, com o Governo do Estado, com o Presidente da República, com a Câmara de Vereadores e até com a tia do café, ultimamente, têm feito do facebook o seu ponto de encontro.



Claro que essas manifestações podem, até certo ponto, ser um termômetro. Mas jamais serão uma representação da maioria, que não se manifesta por entender desnecessário ou, simplesmente, sentiu-se prestigiado com os shows anunciados para a Expo Concórdia. Afinal de contas, opinião pública não é necessariamente opinião publicada.

Quero deixar bem claro que a Anitta não faz parte do rol do meu gosto musical. Não escuto, não sei sequer uma música dela e tampouco não sei cantarolar nada de que seja dela. Mas reconheço o apelo que ela tem junto ao povão. E ela vai arrastar gente de Concórdia para o Parque de Exposições e vai trazer para a Capital do Trabalho caravanas de diversas cidades dos três estados do Sul. Você, leitor, gostando ou não, vai se deparar com essa realidade na Expo Concórdia.

Para quem não gostar, bem! A Expo Concórdia tem outras opções. Tem outros shows musicais e a exposição do nosso comércio. Não faltarão justificativas para a ir no Parque de Exposições. Se mesmo assim, você não se sentir prestigiado ou atraído pelo evento. Bem, fique em casa e assista um bom filme, leia um bom livro, viaje, vá ao cinema ou simplesmente fuja para o mato e acampe durante esse período. Mas por favor, tenha consciência de que opinar é bom, favorável ou contra, mas o "excesso de opinião ou da mesma opinião" pode lhe transformar num legítimo "pé-no-saco"! Vigie-se e que venham a Anitta, Skank, Christian e Ralf e por aí vai...