A ação aconteceu no fim de semana

Um caminhão de uma fábrica de tintas de Concórdia foi arrombado no fim de semana. Os ladrões furtaram dinheiro, um aparelho de som, um rádio comunicador “PX” e uma mochila com roupas e pertences do motorista.

A empresa fica no Bairro Parque de Exposições. A proprietária relatou ao Jornalismo da Aliança que o motorista chegou de viagem na noite de sexta-feira e deixou o caminhão no pátio, ao lado da fábrica.

O furto só foi percebido na manhã desta segunda-feira, dia 15. Ainda não há informações de quantas pessoas participaram da ação criminosa. Um Boletim de Ocorrência será registrado para que a Polícia investigue o caso.