Uma queda de energia elétrica, ocorrida na região de captação do rio Jacutinga, está prejudicando o abastecimento de água em parte da cidade de Concórdia. O fato foi registrado na madrugada desta segunda-feira, dia 15. Conforme nota da Casan, o sistema deverá ser restabelecido ao longo do dia de hoje.

Comunicado

A CASAN de Concórdia informa que em razão da queda de energia elétrica na região de Captação do Rio Jacutinga, a Estação de Recalque de Água Bruta ERAB 1 teve de ser paralisada às 5 horas da manhã desta segunda-feira, prejudicando o abastecimento dos bairros Dos Estados, Natureza, Petrópolis, Sintrial, da Gruta, Poente do Sol e Santa Cruz.

A Companhia está em permanente contato com a CELESC para resolver o problema o mais breve possível, mas o retorno do abastecimento ocorrerá de forma gradual ao longo do dia.

A CASAN solicita que os moradores dos bairros afetados restrinjam o uso de água ao essencial nesta segunda-feira.