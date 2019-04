Um morador da Rua da Paz, Bairro Imperial, registrou um boletim de ocorrência na Central de Polícia Civil, sobre um arrombamento, seguido de furto em residência.

Conforme a vítima informou no B.O, ela chegou em casa do trabalho no início da noite do sábado, dia 13, por volta das 19h, e encontrou a janela da frente da residência arrombada. Ao entrar, o morador verificou que vários cômodos estavam revirados e notou a falta de um relógio Diesel, cor cobre, e uma lata com aproximadamente, R$ 1.800, 00 em moedas e notas de R$2,00.



Ele informou ainda que não tem câmeras de monitoramento e não tem suspeitos. A Polícia Civil irá investigar o caso.

(Com informações do repórter André Krüger).