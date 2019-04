A Polícia Rodoviária Federal flagrou 97 motoristas dirigindo após ingestão de bebida alcoólica nas rodovias federais de Santa Catarina neste final de semana (6ª feira a domingo).

O destaque do final de semana foram as fiscalizações focadas no combate à embriaguez ao volante nos municípios de Rio do Sul e Guaraciaba, BR 470 e BR 163, respectivamente.

Dirigir sob efeito de álcool é infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70. O condutor que é flagrado nestas condições responde a processo administrativo de suspensão da CNH por 12 meses. Em alguns casos, a depender do índice de alcoolemia, o condutor poderá, além da multa e da suspensão do direito de dirigir, ser preso pelo crime previsto no art. 306 do CTB.

(Fonte: PRF)