Vereador destaca que há promessas do governo anterior e do atual para mais contratações

O vereador Evandro Pegoraro (PT) solicita a contratação imediata de delegados, agentes e escrivães para a Polícia Civil do Município de Concórdia para atender a demanda delegacia. Este assunto foi tratado na sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 15 de abril.





Um ofício deve ser enviado ao secretário de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior. Em discurso, Pegoraro salientou que o concurso vigente da Polícia Civil, já prorrogado, vence em 18 de maio deste ano. “Tivemos promessas do governo anterior e agora neste governo também há o compromisso. Só que já estamos em 15 de abril e ainda não foi efetuada esta convocação, o que realmente deixa as pessoas preocupadas”, justifica.



Pegoraro destaca ainda a importância dos serviços da Polícia Civil para Concórdia e região, bem como as funções descritas no concurso público em questão, de delegado substituto e agente de polícia, são importantes para a manutenção e o funcionamento da delegacia.

