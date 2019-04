Os ladrões andam “trabalhando” até aos domingos. No último, dia 14, eles invadiram e furtaram materiais da obra de construção da Unidade “C” do SEST/SENAT na comunidade de Linha São José.

De acordo com as informações apuradas pela Rádio Aliança, um homem entrou no local pelos fundos, por volta do meio-dia. O vigilante chegou a ver o ladrão correndo com uma caixa nas costas. Ele teria entrado em um carro para fugir.

A Polícia Militar foi acionada e fez buscas nas proximidades, mas nenhum suspeito chegou a ser preso.

Um dos responsáveis pela obra informou que o prejuízo ainda não foi contabilizado, mas segundo ele, a caixa levada pelo ladrão era de cerâmica.