Programa “Lixo de forma Correta” oferece descontos no IPTU

O município de Ipira aderiu,ainda no final de março, ao programa "Lixo de Forma Correta". O texto sancionado pelo prefeito, Emerson Ari Reichert, busca incentivar o uso de lixeiras nas residências e estabelecimentos comerciais. Como forma de incentivo, o poder público concederá ao responsável, o desconto de 10% na taxa do IPTU, além de desconto no pagamento em cota única.

O programa possibilita que os lixeiras sejam instaladas pelos pelos munícipes obedecendo aos padrões instituídos pela Administração. Quem estiver interessado na adesão ao Programa deve apresentar requerimento junto ao setor de Tributação, informando o local onde o depósito de lixo será instalado. Com a lixeira instalada, o contribuinte já pode solicitar o desconto na taxa de seu IPTU, 10 dias antes do vencimento.

Recolhimento:

O roteiro de coleta está sendo feito desde o dia 1º de janeiro de 2019, nas segundas, quartas e sextas-feiras, porém, agora, após as 18h. A Administração orienta que o lixo seja depositado na rua, em frente à residência, somente 30 minutos antes do recolhimento.

Podas de árvores ou outro serviço que demande um volume maior de lixo, deve ser agendado antecipadamente na Secretaria de Infraestrutura, para que não sejam depositadas nas ruas e calçadas