O acidente foi registrado por volta das 7h20 desta segunda-feira, 15, na Curva da Marta, BR 282, em Joaçaba. A carreta, com placas de Chapecó, transportava uma carga de caixas de leite de Chapecó para a cidade de Lages.

O motorista de 43 informou que seguia no sentido Catanduvas/Joaçaba, quando percebeu que o caminhão pendeu para o lado e não pode mais controlar, vindo a tombar na lateral da pista. Ele ficou preso pelo cinto de segurança, mas, conseguiu se soltar e sair da cabine com alguns ferimentos leves, enquanto que a cabine do caminhão ficou destruída.

Populares já se aglomeravam no local logo após o acidente para saber se a carga seria liberada, porém, a empresa informou que o produto será baldeado para outro caminhão. A Polícia Militar está no local.

A pista está liberada, mas devido a aglomeração de pessoas, a recomendação é que os motoristas trafeguem com cuidado no trecho.



(Fonte: Portal Eder Luiz)