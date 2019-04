Eles estão insatisfeitos com a proximidade do partido com os grupos de esquerda na Câmara dos Deputados e no Senado

As lideranças da executiva do PSB em Santa Catarina não estão satisfeitas com a proximidade do partido com os grupos de esquerda na Câmara dos Deputados e no Senado. Na semana passada Paulinho Bornhausen se desfiliou e agora quem deixou a sigla foi o ex-deputado federal Odacir Zonta.

Odacir Zonta, que já foi prefeito de Concórdia, enviou uma nota à executiva local do PSB. Segundo o presidente do partido em Concórdia, Idair Piccinin, os encaminhamentos em nível nacional também poderão ter reflexos aqui nos próximos dias.

Veja a integra da nota

“Tendo em vista o caminho tomado pela direção nacional de coligar com PSOL, PCDOB e PT exatamente o caminho que Eduardo Campos contestou, fazendo com que a memória do nosso grande líder falecido seja traída e tendo em vista que do modo e rumos que a nível nacional tomou vai contra nossos princípios, estou me desligando do PSB agradecendo todo o apoio recebido dos amigos e deixando livre os que querem tomar outro caminho. Se for útil sempre estarei à disposição dos amigos. Abraços”.