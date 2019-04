A Comissão Disciplinar da Copa Alex Sports deve levantar até a noite desta terça-feira, dia 16, os responsáveis pela confusão no jogo entre Alto Boa Esperança x Presidente Kennedy, ocorrido no fim de semana. A partida teve que ser encerrada antes do tempo regulamentar por causa de uma briga envolvendo alguns jogadores das duas equipes. A cena foi flagrada através de filmagens por aparelhos de telefone celular e as imagens viralizaram nas redes sociais.



A ideia do grupo de trabalhos é ter o nome dos envolvidos para a depois citação e intimação dos mesmos para julgamento, que será posteriormente marcado. "Analisando as imagens, não teremos dificuldades em identificar os envolvidos (...), ainda não recebemos o relatório da arbitragem e o testemunho do árbitro também vai ajudar nesse ponto", destaca uma fonte ouvida pela reportagem da Rádio Aliança.

Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, na manhã desta segunda-feira, dia 15, o árbitro Oswaldir Moretto, que estava na condução da partida entre essas duas equipes relatou que teve que encerrar o jogo aos 43 minutos do segundo tempo, quando o placar apontava 2 a 0 para Presidente Kennedy.



Houve uma confusão entre o atacante de Alto Boa Esperança e um zagueiro do Presidente Kennedy. Eles começaram a se empurrar e depois se agredir. Eu, como árbitro da partida, tive que expulsar os dois que brigaram", conta. Conforme Moretto, o atleta do time da casa aceitou a expulsão, enquanto que o jogador do time visitante teria tentado lhe agredir. Porém, não conseguiu.

Conforme o árbitro, fora de campo, os dois atletas iniciaram nova confusão, que envolveu alguns atletas das duas equipes e torcedores dos dois times. De acordo com Moretto, não vendo mais condições de prosseguir com a partida, a mesma foi encerrada.