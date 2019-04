Outro acidente com moto foi registrado na Rua Tancredo Neves por volta das 7h30 desta segunda-feira, 15 de abril, próximo à curva do Mores. Um motociclista fazia o sentido Centro/São Cristóvão, quando e perdeu o controle da direção e caiu na vala da pista.

O rapaz foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Concórdia e encaminhado ao Hospital São Francisco com ferimentos pelo corpo e suspeita de fratura no pé esquerdo. A moto não está mais na pista, mas a Polícia Militar, que está no local do acidente, recomenda mais atenção aos motoristas que trafegam por esta região.