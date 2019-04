A empresa Lorenzatto Construções, responsável pela reforma da Escola Básica Municipal João Theobaldo Magarinos, foi notificada pela Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Educação, por conta de irregularidades e problemas na execução da obra. A constatação foi feita a partir da vistoria realizada no início do mês, quando venceu o prazo para a conclusão do reforma, previsto em contrato.

O bloco que possui cinco salas de aula e ala de banheiros, estava interditado há anos por conta de problemas estruturais, desde a construção, em 2007. A ordem de serviço para a reforma foi assinada em setembro do ano passado, com custo de R$ 310 mil, custeados pela prefeitura. A obra deveria ser entregue agora, no início de abril, mas com os problemas de execução, a empresa notificada tem 30 dias para fazer a correção das irregularidades.

A empresa pode apresentar recurso no prazo de cinco dias úteis após o recebimento da notificação e, caso seja descumprida a determinação, estará sujeita as penalizações cabíveis, previstas em contrato.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM)