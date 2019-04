O vice-prefeito de Arabutã, Olguin Metz, esteve na tarde de quarta-feira, dia 10, no Deinfra em Concórdia. O objetivo foi buscar informações sobre a situação da ponte (sobre o Rio Jacutinga), localizada na entrada do município. Conforme Metz, o órgão estadual esclareceu que não há problemas com a estrutura da referida ponte, ou seja, o local não oferece riscos à população.

O Deinfra informou ainda que serão necessárias obras de correção em uma das cabeceiras para fortalecer a estrutura de terra que dá suporte à ponte. Agora, a Administração Municipal conversará com membros do Deinfra em Chapecó para que sejam agilizadas as obras. Os esclarecimentos, prestados pelo órgão técnico, são fundamentais para garantir mãos tranquilidade aos pedestres e motoristas.

“A conversa com os membros do Deinfra em Concórdia foi muito produtiva. Para nós, foi importante termos esse posicionamento técnico. Agora, nossa intenção é solicitarmos ao Deinfra de Chapecó para que realize os trabalhos necessários em uma das cabeceiras. Vamos reivindicar para que as obras ocorram com rapidez”, assinala o vice-prefeito, Olguin Metz.

(Fonte: PG Comunicação)