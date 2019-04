O Estadual LCF Sub-10 inicia sua caminhada neste final de semana. Dezesseis clubes brigam pelo título a competição neste ano que tem a equipe da Apach/CRC como atual campeã.



A chave A acontece na cidade de Chapecó com a equipe da Apach/CRC sediando a rodada. Os jogos inicia ás 9hs da manhã e terá confrontos entre Apach/CRC, C5 Futsal AABB, Pinhalense e Marista Chapecó.



Pela chave B, os jogos vão acontecer no ginásio da UNC em Concórdia com a equipe da ACF Concórdia sediando a rodada. Os jogos tem início ás 8hs da manhã e terá jogos envolvendo as equipes da ACF Concórdia, AABB Joaçaba, Seara Futsal, Termas Piratuba Futsal e UFC Caçador.



A chave C vai movimentar jogos na cidade de Guaraciaba e contará com a participação de apenas 3 equipes já que a equipe do Mondaí Futsal assinou sua desistência de última hora. Fato esse que fez com que a Liga Catarinense aplicasse a punição de 2 anos fora da competições oficias da entidade. Os jogos vão iniciar ás 9hs da manhã e contará com confrontos entre Apaf Guaraciaba, Joni Gool e Bugre do Oeste.



Fechando a rodada, os jogos pela chave D acontecem na cidade de Saudades com início ás 9hs da manhã. A chave envolve as equipes da ADAF Saudades, Futsal SLO, La Salle Futsal e Futsal Xaxim.



O título de campeão do Estadual LCF Sub-10 dará direito ao clube de participar do Desafio de Ligas 2020.



(Fonte: Assessoria de Imprensa LCF)