Um homem armado com uma faca e com um revólver invadiu uma casa na noite de domingo, dia 14, por volta das 22:15h, no Bairro Salete, próximo ao Santuário em Concórdia. Ele pedia por dinheiro. Um idoso de 78 anos, que estava sozinho na residência, conseguiu empurrar o bandido e pedir ajuda. O assaltante correu para a mata atrás da casa sem levar nada e na fuga, largou um capacete e uma toca.

O idoso relatou ao Jornalismo da Aliança que o homem subiu a escadaria da sacada muito rápido. “Quando eu vi estava aqui. Ele usava o capacete, eu só via os olhos dele. Ele pedia dinheiro e dizia que ia me matar se eu não entregasse”, contou assustado. “Além da faca ele também tinha um revólver”, destacou.

Os sobrinhos que moram em casas próximas ouviram o idoso gritar e foram rápido até a residência, momento em que o bandido fugiu. Ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar foi acionada e faz buscas na mata e nas proximidades. Guarnições também fazem rondas nos possíveis trajetos de fuga.