Neste sábado, dia 13, Concórdia Atlético Clube manteve 100% de aproveitamento em casa e venceu o Internacional de Lages pelo placar de 4 a 0, pelo Campeonato Sub 17 da série B do estadual.

Concórdia lidera a competição com 12 pontos; segundo é Juventus com 10; em terceiro, empatados com sete pontos, estão Almirante Barroso, Camboriú e Fluminense. Em sexto, com quatro pontos, aparece Próspera. Barra e Internacional estão em sétimo com dois pontos e na lanterna o Blumenau, com um ponto.

CAC vence na estreia do Sub 15



A equipe do Concórdia Atlético Clube Sub-15 estreou com vitória na Copa SC. O Galo do oeste venceu por 2 a 0 o Floresta de Pomerode, e somou os três primeiros pontos na competição.

(Com informações do repórter André Krüger).