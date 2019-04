Duas partidas foram disputadas pela série C.

Resultados do domingo pelo Interiorano

Resultados do Interiorano deste domingo, dia 14.

Jogos válidos pela série C.



Baixo São Luiz Boa 01 x 04 Terra Vermelha B.

Porletto B 01 x 02 Planalto B

No sábado, ainda jogaram:

Três de Outubro B 02 x 04 Santo Antônio.

São Cristóvão 03 x 01 24 de Fevereiro.

No domingo dia 14, com inicio as 15h30.

Baixo São Luiz B x Terra Vermelha B

Poletto B x Planalto B.

(Com informações do repórter André Krüger).