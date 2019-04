O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Concórdia e Região (Sintrial) realizou na manhã deste sábado, dia 13, a assembleia de tirada de pauta da negociação salarial deste ano com as empresas BRF, Elebat, Copérdia e Farol que possuem data base no mês de maio. As mesmas cláusulas foram aceitas para a negociação com as panificadoras, cuja negociação é em julho.

A proposta aprovada pelos trabalhadores presentes contempla:

• 100% do INPC + 5% de aumento real.

• Aplica-se o mesmo índice de reajuste para os pisos de Admissão e Efetivação

• Créditos ou ticket-alimentação: 12 de R$ 200,00 cada + 6 aportes se R$ 100,00 cada;

• Quinquênio: 4% sem limite de tempo de contribuição e teto salarial

• Troca de uniforme: 12 minutos por dia pagos em folha e + 2 dias de folga para todos

• Nova: será incluída na pauta, uma cláusula para que se mantém a multa dos 40% do FGTS para os aposentados que saírem da empresa e mais os direitos rescisórios;

• Mantém-se as demais cláusulas particulares de cada negociação.

A pauta contendo as reivindicações será entregue nas empresas nos próximos dias. Segundo o presidente do Sintrial, Jair Baller, a inflação dos 11 meses atingiu 4,44%. “Este ano, em virtude de várias dificuldades impostas pela Reforma Trabalhista, sabemos que teremos que buscar na Convenção Coletiva os direitos que foram retirados. A luta não é fácil, mas sabemos que o trabalhador está começando a sentir os efeitos negativos”, afirma.

Na oportunidade, o SINTRIAL lançou o abaixo-assinado contra a Reforma da Previdência. Nos próximos dias serão executadas as ações em prol da coleta de assinaturas. Esta atividade está sendo realizada em todo o país.

(Fonte: Andrieli Trindade/Ascom/Sintrial)